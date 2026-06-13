写真：渡辺翔太のスワロフスキーをまとった美しすぎるショット（全6投稿） 2024年10月にスワロフスキーのジャパンアンバサダーに就任したSnow Manの渡辺翔太。美容好きとしても知られ、手入れの行き届いた透明感溢れる肌は、スワロフスキーのジュエリーとの相性も抜群だ。 SNSでは、思わず見惚れてしまうような華やかなショットをたびたび披露。本稿では、そのなかから透明感と輝きが際立つ美麗