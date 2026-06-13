開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考 26/06/15 26/07/27 ジェイ・エス・ビー 9,000円上場廃止予定 26/06/02 26/07/13 山大 601円上場廃止予定 26/06/01 26/07/10 ｎｍｓホールディングス 540円上場廃止予定 26/05/29 26/07/09 オリコン