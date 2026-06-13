卓球の国際大会「WTTコンテンダーザグレブ」は13日、クロアチア・ザグレブで女子シングルスの準々決勝が行われる。世界ランキング37位の平野美宇（木下グループ）は、同10位の大藤沙月（ミキハウス）と対戦する。2カ月ぶりの出場となったWTTシリーズで、今季3度目の8強入りを果たした平野。好調の大藤相手にどのような戦いを見せられるか注目が集まる。 ■張本美対佐藤の勝者と対戦へ 平野は4月の「WTTコン