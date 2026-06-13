手の中の銀色の針が色とりどりの糸をすくい上げては、丸々とした「サッカーボール」を一目ずつ縫い上げていく。広西チワン族自治区河池市宜州区屏南郷肯山村の機織り職人の韋肖娟さんは目下、「ワールドカップ特需」で大忙しだ。作成する「壮錦ボールおばさん」のマスコットストラップはチワン族の縁起物「麼乜（壮錦の香り袋）」を原型とし、チワン族の女性が太陽を抱えるデザインをサッカーボールを抱えるデザインに変え、