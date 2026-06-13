◇交流戦日本ハム―中日（2026年6月13日エスコンF）日本ハムOBの中田翔氏（37）がCS放送などの中継解説を務めた。スラッガーでありながら高校時代からまったくスピードが衰えなかった中日の現コーチを称えた。日本ハムの俊足外野手・五十幡の軽快な守備を見て「憧れますね」とたたえた。外野手としても2度ベストナインを受賞している中田氏だが、五十幡のスピードはプロでは体現できなかった。「高校1年までは走れた