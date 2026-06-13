アメリカ南部テキサス州で12日、銃乱射事件があり、1人が死亡、少なくとも10人がけがをしました。容疑者の男は数時間にわたる警察などとのにらみ合いの末、死亡しています。複数のアメリカメディアによりますと、テキサス州ミッドランドで12日午前8時ごろ、銃乱射事件が発生しました。警察などが駆けつけると、その後、容疑者の男は建物の中に立てこもったということです。男は数時間にわたる警察などとのにらみ合いの末、死亡して