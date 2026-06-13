元卓球女子日本代表の福原愛さんが１３日、カンテレ「おかべろ」にゲスト出演。３年ぶりの地上波出演を果たした。同番組は収録。冒頭、「いろいろとお騒がせして…」と照れ笑いし、岡村隆史が「しゃべりたくないことはしゃべらんでいいよ」などと声をかけ、笑いが起こった。長いイメージだった髪をばっさり切り、肩につかないボブヘアに。白いワンピースの上にフレンチスリーブのベージュのジャケットを合わせたスタイルで登場