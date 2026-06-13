「楽天−広島」（１３日、楽天モバイル最強パーク）広島のドラフト１位・平川（仙台大）が５試合ぶりにスタメン出場するも、六回の守備から途中交代した。代わって二俣が右翼に入った。二回１死の第１打席で早川から空振り三振を喫すると、四回１死一塁でも左腕の前に空振り三振。六回１死では楽天のドラ１・藤原との“ドラ１対決”で空振り三振し、３打席連続三振に倒れていた。大学で４年間を過ごした仙台で悔しい交代と