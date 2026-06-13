プロボクシング興行会社DANGANは13日までに、8月1日に東京・後楽園ホールで開催される「DYNAMICGLOVEonU−NEXTVol.46」の対戦カードを発表した。日本スーパーライト級タイトルマッチ10回戦では王者・川村英吉（角海老宝石）が同級2位の挑戦者・渡来美響（横浜光）を迎え撃つ。王者・川村は4月、藤田炎村（横浜光）との同級王座決定戦を2―1判定で制し、奪取した同王座の初防衛戦となる。対する渡来は昨年3月に日本同