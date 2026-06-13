「サマースプリントシリーズ」第1戦のG3「函館スプリントS」は9番のグラスペディアが競走除外のため12頭立てで争われ、6番人気のピューロマジック（牝5＝安田、父アジアエクスプレス）が逃げ切って1着。昨年のアイビスSD（新潟）以来となる4回目の重賞制覇となった。鞍上の北村友一（39）は天皇賞・春（クロワデュノール）以来、今年4回目の重賞V（通算42回目）。管理する安田翔伍師（43）は根岸S（ロードフォンス）以来、今年