気象庁は北海道旭川市に「レベル4土砂災害危険警報」を発表しました。【映像】土砂災害の危険度（気象庁のキキクル）命に危険を及ぼす土砂災害の恐れが高まっていて、厳重な警戒が必要です。レベル4の危険警報は、自治体が避難指示を発令する目安となる情報です。土砂災害警戒区域などにいる人は自治体からの避難情報を確認してください。避難指示が発令されていなくても、気象庁のキキクルなどを確認し、早めの避難を心が