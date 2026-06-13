◇陸上・日本選手権第2日（名古屋市・パロマ瑞穂スタジアム）女子1500メートル予選が行われ、田中希実（豊田自動織機）は4分6秒43で2組1着となり、全体トップで14日の決勝に進んだ。前日の5000メートルは終盤まで独走状態だったが、ラスト1周で山本有真（積水化学）に大逆転を許して2位。連覇は「4」で途絶え、レース後には「自分の弱さ」を口にし「負け惜しみじゃなく、本当に負けて当然のレースだった」などと話していた。