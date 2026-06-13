先月ドローンがアパートに衝突した際に受けた被害を示すエレナ・ウラジーミロブナさん（56）＝モスクワ北西郊ゼレノグラード/CNNゼレノグラード／ヒムキ（CNN）ロシア・モスクワ州のアパート。午前4時ごろ、上空に響く轟音（ごうおん）で目を覚ましたエレナ・ウラジーミロブナさん（56）が窓の外を見ると、頭上を飛ぶ複数のドローン（無人機）が目に飛び込んできた。音はすぐに小さくなり、危険は過ぎ去ったかに思われた。だがその