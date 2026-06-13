「ロッテ−ＤｅＮＡ」（１３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ＤｅＮＡ打線が大爆発。４回までに１５得点と大量リードを奪った。初回に２点を奪うと、二回には牧の３ラン、勝又のプロ初アーチとなる３ランも飛び出して一挙８点。１０−０とした。そして、四回にはロッテ３番手広畑を攻め、石上の犠飛で１点を加えると、１番蝦名に３号満塁弾が飛び出して、１５−０とした。