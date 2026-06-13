お笑いタレントの東MAXこと東貴博（56）が13日までにブログを更新。9日に86歳で亡くなった、女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんとの思い出を明かした。東は「中村玉緒さんずいぶんと前にはなりますが一緒にロケを何度も行って仲良くなり息子さんと玉緒さんと一緒に何度もご飯に行かせていただいた」とつづった。続けて「六本木で豚しゃぶをたんまりいただいて二次会にとキャバクラにえ？マジで？『ここ