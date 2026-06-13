プロボクシング元世界チャンピオンのガッツ石松さんが2日、肺炎のため都内の病院で亡くなった。76歳だった。元WBC世界ライト級王者という輝かしい経歴を持ちながら、引退後は俳優やタレントとして独自の存在感を発揮。「OK牧場！」の決め台詞や、どこかとぼけた味わいのあるキャラクターで親しまれた。しかし、テレビで見せていた明るい姿の裏側には、人の良さゆえの苦労も数多くあったという。かつて都内で広告会社を営んでいた男