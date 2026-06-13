今回紹介するのは、Instagramに投稿された猫ちゃんの甘えん坊なひとコマ。普段は怪獣みたいに元気いっぱいなアリイちゃん。しかし、息子さんのそばでは少し様子が違うみたいです。自分から近づいて、体を預けるようにくつろぐ姿は、見ているだけで頬が緩んでしまいます。 様子はInstagramにて、11万回以上再生。視聴者からも、コメントがたくさん寄せられていました。 【動画：普段は怪獣みたいに『元気いっぱいな猫』→マ