14日に阪神芝2200メートルで決戦中央競馬のG1・宝塚記念は14日、阪神芝2200メートルで行われる。注目は史上初の春古馬3冠を狙うクロワデュノール（牡4、斉藤崇）だが、異常ともいえる前日オッズに衝撃が走っている。昨年のダービー馬クロワデュノールは今年、G1・大阪杯と天皇賞・春を連勝。宝塚記念では父キタサンブラックでも達成できなかった春の古馬3冠を狙っている。クロワデュノールが1番人気に支持されるのは当然とい