猫の鳴き癖の原因と対処法4選 要求による鳴き癖の対処法 猫がご飯や遊びを要求して鳴くとき、すぐ応じるのは逆効果です。鳴いている間は反応しないのが基本ですが、何度もご飯を催促する場合は空腹ではなく「甘えたいサイン」のこともあります。その場合は鳴き止んだタイミングでたくさん撫でて心を満たしてあげましょう。 夜間や早朝の催促には、寝る前に遊んでお腹を満たす先回りと、徹底した「寝たふり」が有