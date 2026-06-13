【レジェンドたちが森保ジャパンにエール】【前編を読む】松永成立〈前編〉「ポイチ」という無名の若者が代表の心臓に…元守護神が見た森保一の原点松永成立さん（元日本代表GK／63歳）◇◇◇（【前編】からつづく）日本代表のゴールマウスに立つ鈴木彩艶の姿を見ていると、GKというポジションの概念が、次なるフェーズに突入したことを痛感させられます。身長190センチを超える恵まれた体躯に、180センチ台の選