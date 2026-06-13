イギリス出身の有名アーティスト、デイヴィッド・ホックニーさんが死去した。88歳だった。現代美術を代表する芸術家の1人であったホックニーさんは6月11日、自宅で安らかに息を引き取ったという。 【写真】引き込まれるようなタッチ…2023年、東京都現代美術館での「デイヴィッド・ホックニー展」 その長いキャリアの中、絵画や写真、iPadなど、幅広い媒体で作品を発表したホックニーさん。生