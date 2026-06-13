防災ボランティア基礎研修会 身近なものを使った応急手当について学ぶ会が13日、高松市で開かれました。日本赤十字社香川県支部が開いた「防災ボランティア基礎研修会」です。 腕を骨折した場合、新聞紙とタオルを巻いて隙間をなくし、添え木の代わりにします。そして指先からテープで止めます。この後、腕の4カ所をテープで止めてストッキングで体に固定すれば、三角巾の代用になります。 （参加者）「教