【レジェンドたちが森保ジャパンにエール】【第2回を読む】中山雅史氏〈2〉井原正巳は何も言わずに…2年5カ月ぶり代表復帰で感じた“同期キャプテン”の大きさ中山雅史さん（元日本代表FW／58歳）◇◇◇（【2】からつづく）僕にとって日本代表という場所は、特別に神聖なところです。そして最も幸せな場所でした。国を背負って戦い、日本中の人々が後押ししてくれる。そんな素晴らしい舞台に名を連ねていたいと