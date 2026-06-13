【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【前編を読む】谷口彰吾〈前編〉筑波大時代に「代表に行く選手」と確信した技術・スピード・人間性（元筑波大サッカー部監督・風間八宏）DF谷口彰悟（ベルギー1部シントトロイデン／34歳）2015年に当時のハリルホジッチ監督に初招集されたが、その後は不遇の時期も続いた。森保一監督から高く評価され、22年から定着するようになった。遅咲きの代表キャリアを辿った教え子を筑波大、