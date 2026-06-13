◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」１０年目の男子プロバスケットボールＢリーグは、参入５季目の長崎の初優勝で節目となるシーズンを終えた。新興チームの快進撃に胸が熱くなった。レギュラーシーズンから驚かされ、快挙を支えたのが２大会連続五輪代表のフォワード、馬場雄大（３０）だ。Ｂ１昇格初年度の２３年に「このチームがベスト」と、米国でのシーズンを終えて加入。チームは２年連続西地区６位と、これまで順風満