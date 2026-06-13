ＭＢＳテレビのバラエティー番組「痛快！明石家電視台」（土曜・後３時）の６月２０日放送回は「祝お誕生日！明石家さんまのなにをみとんねん！」と題して、７月１日に誕生日を迎える明石家さんまの特別企画を放送する。スペシャルゲストには、さんまと共演多数の渋谷凪咲が登場。明石家メンバーも勢ぞろいし、にぎやかにトークを繰り広げる。また、観覧席には今年３月末に毎日放送を退社し、現在フリーアナウンサーとして活