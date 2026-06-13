◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１３日・楽天モバイル最強パーク宮城）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が６回の守備から途中交代となった。大学時代を過ごした仙台で４試合ぶりにスタメン出場したが、３打席連続で空振り三振に倒れていた。６回は右翼へ向かいキャッチボールを行っていたが、交代。何らかのアクシデントが起こった可能性もあり、二俣が右翼に入った。