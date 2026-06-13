歌手の和田アキ子（76）が13日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。「いやー凄いですよ」と絶賛した。同じ4月10日生まれで、親交が深いさだまさしの東京国際フォーラムのコンサートに足を運んだという和田。「いやー凄いですよ、本当に。奥が深いというか、面白い話もいっぱいあるんだけど、知り合いに凄い人が多い。凄いの」と感心しきり。