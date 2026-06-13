アメリカの・アンソロピック最先端AIモデルの提供停止アメリカのAI企業アンソロピックはアメリカ政府からの命令を受け、「クロード・フェイブル5」などの最先端AIモデルの提供を停止すると発表しました。アンソロピックによりますと、アメリカ政府が国家安全保障を理由に最先端AIモデル「クロード・フェイブル5」と「クロード・ミュトス5」について、外国人によるアクセスを停止する輸出管理措置を発出したということです。【写