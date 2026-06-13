◇交流戦阪神―オリックス（2026年6月13日京セラドーム）阪神・熊谷敬宥内野手（30）が好プレーで先発・高橋を盛り立てた。1点リードで迎えた2回2死無走者。オリックス8番・若月の中堅へ抜けそうな打球をダイビングキャッチすると、素早くスローイングに移行してアウトを奪った。6月4日の西武戦から8試合連続で遊撃スタメンに名を連ねる背番号4が、この日も試合序盤から存在感を示した。