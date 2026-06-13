■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新陸上日本選手権の女子1500m予選が13日に行われ、日本記録保持者の田中希実（26、豊田自動織機械）が4分06秒43をマークし全体トップのタイムで、決勝進出を決めた。田中は2度目のアジア大会派遣設定記録突