長年、ドイツの強豪バイエルンでプレイし、2022年にラ・リーガのバルセロナに加入したロベルト・レヴァンドフスキ。30代での加入となったが、得点を量産し続け、193試合で120ゴール24アシストを記録。そして4季目となった25-26シーズンを最後にクラブから退団している。現在はフリーとなったレヴァンドフスキの去就に注目が集まっているが、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、新天地はアメリ