FIFAワールドカップ2026・グループD第1節が13日に行われ、パラグアイ代表は共催国であるアメリカ代表と対戦。試合は1−4で大敗し初戦を落とすこととなった。南米予選を6位で通過し、2010年大会以来4大会ぶりの出場となったパラグアイ代表。初戦アメリカとの試合は、7分にオウンゴールで失点すると、31分にはフォラリン・バログンのゴールで追加点を許す展開に。さらには前半終了間際に再びバログンのゴールで失点し、73分にマウリ