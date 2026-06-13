1966年以来となるW杯優勝を目指すイングランド代表。近年の最高成績は2018年のベスト4、前回のカタール大会ではベスト8で姿を消している。イングランド代表は2016年から続いたガレス・サウスゲート監督の長期体制に幕を閉じた。2024年のEURO2024をもって辞任し、現在はチェルシー、バイエルンらを率いたトーマス・トゥヘルがチームを指揮している。イングランド代表はクロアチア、ガーナ、パナマと同組のグループL。初戦は18日のク