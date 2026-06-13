12日にスタートした2026W杯。すでに4試合が消化され、開催国3か国はメキシコとアメリカが白星、カナダがボスニア・ヘルツェゴビナに引き分けとなった。そんなW杯のグループD、カリフォルニア州にあるSoFiスタジアムで行われたアメリカ対パラグアイの一戦におけるある一幕に注目が集まっている。それが観客が利用する売店の商品価格だ。『THE Sun』が入手した売店価格によると、ビールは最大で22.75ドル、特製カクテルは26ドル、フ