石川県内企業の新規の求人は、スポットワークの拡大やAI活用で経営の効率化が進むなどして、9か月連続で減少していることが分かりました。石川労働局によりますと、県内・4月の有効求人倍率は、前の月を0.01ポイント下回る1.42倍となり、これで3か月連続で減少しました。新規の求人は8895人で、9か月連続の減少となり、多くの産業で前の年の同じ月を下回りました。運輸・郵便業では、仕分けや配送助手の業務が短時間や短期の雇用で