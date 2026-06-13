花の都に「大の里」あらわる31年ぶりに開催される大相撲パリ公演を前に、石川県津幡町出身の横綱「大の里」らが花の都パリに到着しました。大の里は「ケガも良くなってきた。パリでも、日本でもがんばりたい」と意気込みを新たにしました。11日、大の里は横綱・豊昇龍とともにパリの観光名所エッフェル塔が見渡せる広場を初めて訪れました。ふたりの圧倒的な存在感からあっという間に人だかりができる人気ぶりでした。◇大の里と写