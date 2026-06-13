女優・本仮屋ユイカの妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナが、第３子を自宅出産したことを報告した。リイナは１３日、自身のインスタグラムを更新。「先日、３５６０ｇの女の子が無事に生まれてきてくれました予定日を超過したので希望の自宅出産が叶うのかヤキモキしましたが、家族みんなの輪のまんなかで赤ちゃんを迎えることができました」と記し、生まれたばかりの第３子を抱いたショットや、夫や２人の子どもに囲まれ