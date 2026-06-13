◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―ＤｅＮＡ（１３日・ＺＯＺＯマリン）前楽天のロッテ・山崎剛内野手（３０）が途中出場して３回、中前に移籍後初安打を放った。１軍での安打は楽天時代の２３年以来、３年ぶりとなった。右投げ左打ちで内外野を守れるユーティリティープレーヤーは、昨年オフに楽天を戦力外となり、ロッテと育成契約。５日に支配下契約を結び、同日の巨人戦で移籍後初出場した。