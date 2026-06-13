将棋の藤井聡太六冠＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝が１３日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた「将棋フェス」に出席し、「大キッシサカバ」でファンと交流した。テーマは詰将棋で、スピード、正確性を競う詰将棋解答選手権で６回優勝した実力を持つ藤井は「詰将棋好きの４人が集まって、少しディープな話になるかもしれない」と予告。続けて「乾杯の音頭は初めてなので、緊張しています」と笑いながら「棋の音スカッ