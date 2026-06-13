JリーグオールスターDAZNカップの5位・6位決定戦が13日に行われ、J2・J3 EAST-BとJ2・J3 WEST-Aが対戦した。JリーグオールスターDAZNカップは、1日限り・全7試合のトーナメントとなっており、1試合30分制（前後半なし）となる短時間決着の特別ルールで開催。出場する選手はJ1・J2・J3全60クラブ所属の選手から、ファン・サポーターによる投票と、明治安田Jリーグ百年構想リーグのベストイレブンから選出されている。1回戦の2