◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１３日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天・早川隆久投手が広島戦に先発し、５回７安打２失点で降板した。初回は１死一、三塁のピンチを背負うと、坂倉に右前適時打を浴びて失点。先制点を献上した。５回は２死から坂倉に左翼への二塁打を許すと、モンテロに中越えの適時二塁打。追加点を許した。左腕を援護したい打線は広島先発の森下に苦戦している。初回に平良が右前安打