FIFAワールドカップ2026の共催国アメリカ代表が、大会で好スタートを切った。グループD初戦でパラグアイ代表と対戦したアメリカ代表は、クリスチャン・プリシッチ（ミラン／イタリア）、セルジーニョ・デスト（PSV／オランダ）、フォラリン・バログン（モナコ／フランス）、ウェストン・マッケニー（ユヴェントス／イタリア）ら攻撃陣が躍動し、前半だけで3点を奪取。後半途中出場のリカルド・ペピ（PSV／オランダ）やジョバン