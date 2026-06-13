◆陸上日本選手権第２日（１３日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）女子１５００メートル予選が行われ、今春、岡山・津山高を卒業して秋から米国のワシントン大に進学予定のドルーリー朱瑛里（岡山陸協）は第２組に出場し、４分２０秒５４の１１位で予選敗退した。「ラストで勝ち切れるだけの準備ができていなかったと思います」と冷静に話した。同組では、日本記録（３分５９秒１９）を持つ田中希実（ニューバランス）が序盤か