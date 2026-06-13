1次リーグのポーランド戦でスパイクを放つ日本の高橋藍＝中国・臨沂（VolleyballWorld提供）バレーボールのネーションズリーグは12日、中国の山東省臨沂市で男子の1次リーグが行われ、日本はパリ五輪銀メダルの強豪ポーランドに3―2で競り勝ち、開幕2連勝とした。日本バレーボール協会によると、主要国際大会でポーランドに勝つのは17年ぶり。セットカウント2―2で迎えた最終セットを17―15で制した。ポーランドのルブリンに