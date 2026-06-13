◆陸上日本選手権第２日（１３日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子１１０メートル障害予選（４組）が行われ、昨年９月に行われた東京２０２５世界陸上の日本代表、泉谷駿介（住友電工）が、１３秒７６（無風）の１組１着で、同日に行われる準決勝に進出した。スタートからぐんぐんと加速すると、トップに躍り出てて、最後は通過を確信し流してゴールした。なお、同種目でアジア大会の代表権をすでに獲得している村竹ラシ