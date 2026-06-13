お笑いコンビ「なすなかにし」の中西茂樹（48）が12日放送のTBS「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。ロケ芸人としての取り組みについて語った。多忙な年には年間300本以上のロケをこなすという「なすなかにし」。コンビの食リポ芸を見たMCの「Kis-My-Ft2」藤ヶ谷太輔から「素人みたいな質問なんですけど、どうやって作るんですか？」と質問が飛んだ。中西は「ロケ芸人として売れてったときに、僕はロケマニュアル