女優泉ピン子（78）が13日放送のニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）にゲスト出演。芸歴60年以上と明かした。サンドウィッチマンの伊達みきお（51）から芸歴を聞かれ「60何年かな」と返答。芸歴の先輩について聞かれると「いないね」と明かした。和田アキ子（76）は3学年下にあたる。泉は「だからアッコちゃんから電話かかってきて『何でも怒ってくれって。自分より先輩いないから』って