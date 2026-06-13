実業家の桑田龍征氏（４０）が１３日に自身の「Ｘ」を更新。サッカー日本代表からの離脱と代表引退を発表した遠藤航について言及した。遠藤は１２日、自身の「Ｘ」でも離脱と代表引退を報告。「怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません」と語ると「将来、日本代表がＷ杯で優勝する瞬間は必ずきます。それを信じてみんなで応援しましょう」と呼びかけた。桑田氏は「遠藤選手はＷ杯