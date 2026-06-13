【モデルプレス＝2026/06/13】女優の木村文乃が6月12日、自身のInstagramを更新。子どもたちのために作った手作りの料理を公開し、反響を呼んでいる。【写真】38歳ママ女優「ウインナー入り珍しい」子どもリクエストの塩焼きそば木村は、「チビうさごはん」とつづり、食卓に用意された料理の写真を投稿。クマのデザインがあしらわれた可愛らしいお皿に盛られたウインナー入りの塩焼きそばをはじめ、ブロッコリーやトマト、ゆでたま